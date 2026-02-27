starbucks svela a milano the apron project

Starbucks presenta a Milano The Apron Project, un'iniziativa che segue il debutto di gennaio di The House of Coffee. Dopo aver collaborato con marchi come K-Way, Nordica e Poldo Dog Couture, l'azienda ha scelto di lanciare questa nuova esperienza in occasione della Milan Women’s Fashion Week. La presentazione si svolge in città, coinvolgendo diverse attività e partnership.

Starbucks fa il bis a Milano. Dopo il primo capitolo di The House of Coffee a gennaio con le collaborazioni di K-Way, Nordica e Poldo Dog Couture, con la Milan Women’s Fashion Week è il momento di The Apron Project. Il nuovo drop, curato da Sarah Andelman, mette al centro la reinterpretazione del grembiule Starbucks come ha spiegato Esther van Onselen, Vice President Brand & Customer Experience per Europa, Medio Oriente e Africa, “Il grembiule verde è l’emblema di Starbucks ed è diventato un’icona globale. Abbiamo ritenuto che questo fosse il momento giusto per The Apron Project, unendo due mondi di artigianalità e mettendo in luce la creatività audace di quattro designer milanesi, che hanno espresso la loro visione su misura reinterpretando il grembiule Starbucks come capo fashion per la PrimaveraEstate”. 🔗 Leggi su Panorama.it

