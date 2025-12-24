Project Sunrise ovvero | Gaza come progetto immobiliare Cosa svela il piano Usa

Il piano “ Project Sunrise ”, rivelato dal Wall Street Journal, racconta molto più di una semplice proposta di ricostruzione. Racconta una visione politica. L’idea dell’amministrazione di Donald Trump è quella di trasformare Gaza in una vetrina economica, una metropoli costiera ad alta tecnologia, una sorta di Riviera del Medio Oriente. Non un progetto umanitario, ma un’operazione di sviluppo concepita con il linguaggio degli investimenti, dei rendimenti e delle partnership pubblico-private. I numeri sono quelli di una grande operazione immobiliare globale: 112 miliardi di dollari in dieci anni, resort di lusso, treni ad alta velocità, reti energetiche basate sull’intelligenza artificiale, oltre centomila nuove abitazioni e una capitale amministrativa ex novo, New Rafah, pensata per mezzo milione di abitanti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

