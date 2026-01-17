Perchè Starbucks debutterà alla Milano Fashion Week?

Starbucks entrerà per la prima volta alla Milano Fashion Week grazie a una collaborazione tra Sarah Andelman, fondatrice di Just An Idea, e l’artista italiano Lucas Zanotto. Questa iniziativa unisce creatività e stile, portando il celebre brand nel mondo della moda. Un debutto che riflette l’interesse di Starbucks nel esplorare nuove forme di espressione e di coinvolgere un pubblico più ampio nel contesto di un evento di rilievo come la Fashion Week.

Tre collaborazioni nate dall’unione creativa tra Sarah Andelman, fondatrice di Just An Idea, e l’artista italiano Lucas Zanotto: ecco come Starbucks debutta in Fashion Week a Milano. La celebre catena di caffetterie presenterà, anche in occasione di Milano Cortina 2026, The House of Coffee, piattaforma culturale curata dalla stessa Sarah Andelman: protagoniste saranno creazioni in edizione limitata, come la giacca impermeabile K-Way, gli sci Nordica e un piumino per cani accompagnato da una travel bowl di Poldo Dog Couture. Starbucks debutterà alla Milano Fashion Week. Esther Van Onselen, Vice President Brand & Customer Experience per Europa, Medio Oriente e Africa, ha commentato la notizia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Perchè Starbucks debutterà alla Milano Fashion Week? Leggi anche: Dal frappuccino alla moda: Starbucks debutta alla Milano Fashion Week Uomo con “The House of Coffee”, la sua prima capsule (anche per cani) Leggi anche: Milano si prepara alla prossima fashion week maschile Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Starbucks non ha vinto perché faceva il caffè migliore! E nemmeno perché costava poco. Anzi. Il caffè buono esisteva già ovunque. La vera intuizione è stata un’altra: non vendere un prodotto, ma un luogo! Starbucks ha creato quello che oggi chiamiamo “terz - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.