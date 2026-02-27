Starbucks con The Apron Project l' iconico grembiule viene reinterpretato nel segno della creatività

Durante la settimana della moda di Milano, Starbucks ha presentato The Apron Project, un'iniziativa che reinterpreta l'iconico grembiule del marchio attraverso vari design creativi. L'evento ha coinvolto diversi artisti e designer che hanno contribuito con le loro versioni personalizzate del grembiule. La presentazione si è svolta in un contesto dedicato alla celebrazione della moda e dell'arte visiva.

Curato da Sarah Andelman, fondatrice di Just An Idea e figura di riferimento a livello internazionale per la sua distintiva visione curatoriale, il progetto, svelato nei giorni della Milano Fashion Week, ruota attorno ad alcune edizioni speciali dell'iconico grembiule Starbucks, reinterpretato e personalizzato da una selezione di creativi milanesi che incarnano linguaggi e sensibilità diverse. Tra i talent coinvolti figurano Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia; Carolina Castiglioni, fondatrice e direttrice creativa del brand di lusso Plan C; la designer Sara Battaglia; e Galib Gassanoff, fondatore del brand Institution.