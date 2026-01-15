Starbucks a Milano inaugura The House of Coffee la nuova piattaforma culturale dove gustare creativita? e community

Starbucks Milano apre le porte a The House of Coffee, una nuova piattaforma culturale situata presso il Starbucks Reserve Roastery di Piazza Cordusio. Qui, i visitatori possono scoprire la creatività e partecipare a momenti di community, in un ambiente dedicato alla valorizzazione del caffè e delle sue storie. Un luogo pensato per appassionati e curiosi, inserito nel cuore della città per offrire un’esperienza autentica e coinvolgente.

Starbucks Milano è pronto a stupirci di nuovo. The House of Coffee di Starbucks Reserve Roastery in Piazza Cordusio è il palcoscenico dinamico da avere sempre sotto i radar. Si tratta di una nuova piattaforma culturale che debutta nella capitale meneghina in concomitanza della Men’s Fashion Week e delle imminenti Olimpiadi Invernali, per aprire un dialogo inedito tra creativita?, lifestyle e community. Il caffè e il tempo condiviso diventano così attivatori di socialità, scambio e incontri stimolanti. Starbucks Reserve Roastery a Milano da progetto unico in Europa, è dunque la location eletta ad ospitare una piattaforma culturale così speciale che tutta la community stava aspettando. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Starbucks a Milano inaugura The House of Coffee, la nuova piattaforma culturale dove gustare creativita? e community Leggi anche: Due delizie Starbucks firmate Italo Vezzoli. Un Natale da gustare Leggi anche: Starbucks e Percassi festeggiano un anno di ‘Where Coffee Meets Art’ a Roma La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. The House of Coffee: Starbucks trasforma la Milano Men’s Fashion Week in un palcoscenico creativo - Curato da Sarah Andelman, il progetto debutta alla Starbucks Reserve Roastery di Milano con collaborazioni artistiche, design esclusivo e un calendario di eventi che celebra caffè, lifestyle e communi ... esquire.com

Cosa accomuna Starbucks alla moda? L'abbiamo scoperto con Sarah Andelman al lancio del progetto The House of Coffee - A poche ore dalla Milano Fashion Week Uomo, debutta il progetto di Starbucks che parla (anche) di moda. vogue.it

Starbucks conquista la Fashion Week milanese - Starbucks presenta la nuova piattaforma culturale The House of Coffee all'interno della Fashion Week milanese dedicata alla moda uomo. msn.com

