Stagioni in cornice I gialli e le promozioni | l’ultima nel 2022

Il Modena ha attraversato oltre un secolo di alti e bassi, tra vittorie e momenti difficili, come molte altre realtà sportive. La squadra ha saputo rialzarsi più volte, mantenendo vivo il legame con i tifosi e la comunità. Le stagioni passate sono una testimonianza di resistenza e passione che si rinnova di anno in anno. Questa lunga storia si conclude con un ricordo di successi recenti.

Centoquattordici anni di storia. Di gioie, dolori, cadute e resurrezioni. Il Modena di questi momenti ne ha vissuti parecchi, al pari di tante altre squadre sportive e non solo calcistiche. Ma qui si parla di pallone a tinte gialloblù e allora mettiamo da parte per un attimo le cadute e guardiamo quali sono state le promozioni più significative, non necessariamente alla massima serie. Anche se partiamo da una di queste, ovvero quella del 1937 che riportò i gialli in serie A (parliamo ovviamente di campionati a girone unico) dopo la caduta del 1932. Un altro salto di categoria va ricordato perchè avvenne in un momento drammatico della storia del nostro Paese: era il Modena allenato da Girani, con giocatori militari che dovevano usare licenze per giocare, che tornò nella massima serie nella stagione 194243.