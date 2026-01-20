Morgan e i Bluvertigo ci riprovano con un evento live a Milano | l’ultima volta insieme nel tour del 2022

Morgan e i Bluvertigo tornano a Milano con un concerto all’Alcatraz il 14 aprile, segnando un ritorno dal tour del 2022. La band, composta da Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale, propone uno spettacolo dal vivo che riunisce il loro repertorio più recente e le hit più amate. Un appuntamento da non perdere per i fan e gli appassionati di musica rock italiana.

Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale, ossia i Bluvertigo, tornano con un concerto unico (per ora) all’Alcatraz di Milano previsto per il 14 aprile. Un vero e proprio ritorno per quegli amici che nel 1992 a Monza avevano creato la band che si era imposta per il look e la musica electro-pop per poi chiudere i battenti nel 2017. Poi la reunion nel 2021 e l’anno successivo una serie di concerti. Di nuovo poi si separano nel 2023. Fino all’annuncio arrivato ieri, lunedì 19 gennaio: “Un essere umano è una linea di luce in mezzo al rumore”. La locandina è fatta di pixel, geometrie e rappresentazioni stilizzate del rumore: “In questo quadro di anatomia meccanica affiora il concetto di essere umani, la cui identità sopravvive a schemi e codici e il cui battito cardiaco, spesso ridotto a segnale a intermittenza, resta una irriducibile luce oltre il sistema”, si legge nella nota dell’annuncio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

