Morgan e i Bluvertigo ci riprovano con un evento live a Milano | l’ultima volta insieme nel tour del 2022
Morgan e i Bluvertigo tornano a Milano con un concerto all’Alcatraz il 14 aprile, segnando un ritorno dal tour del 2022. La band, composta da Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale, propone uno spettacolo dal vivo che riunisce il loro repertorio più recente e le hit più amate. Un appuntamento da non perdere per i fan e gli appassionati di musica rock italiana.
Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale, ossia i Bluvertigo, tornano con un concerto unico (per ora) all’Alcatraz di Milano previsto per il 14 aprile. Un vero e proprio ritorno per quegli amici che nel 1992 a Monza avevano creato la band che si era imposta per il look e la musica electro-pop per poi chiudere i battenti nel 2017. Poi la reunion nel 2021 e l’anno successivo una serie di concerti. Di nuovo poi si separano nel 2023. Fino all’annuncio arrivato ieri, lunedì 19 gennaio: “Un essere umano è una linea di luce in mezzo al rumore”. La locandina è fatta di pixel, geometrie e rappresentazioni stilizzate del rumore: “In questo quadro di anatomia meccanica affiora il concetto di essere umani, la cui identità sopravvive a schemi e codici e il cui battito cardiaco, spesso ridotto a segnale a intermittenza, resta una irriducibile luce oltre il sistema”, si legge nella nota dell’annuncio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Bluvertigo, la reunion della band con un concerto evento a MilanoI Bluvertigo tornano in concerto a Milano, offrendo ai loro fan un’occasione unica di rivedere dal vivo una delle band più significative della scena italiana.
Leggi anche: Clementino si conferma leggenda del rap: a Milano la prima data evento del Live Tour 2025
Morgan e i Bluvertigo ci riprovano con un evento live a Milano: l’ultima volta insieme nel tour del 2022 - pop si riunisce per un evento live il 14 aprile, dopo la separazione avvenuta nel 2023 ... ilfattoquotidiano.it
I Bluvertigo annunciano la reunion: il gruppo di nuovo insieme per un concerto - Un'unica data per ritrovare sul palco la formazione al completo ... dire.it
Contenti del loro ritorno... Ma Morgan come sta Ma Andy non aveva detto che non avrebbe più suonato con il Castoldi dopo certe frasi decisamente infelici Mah...poi io i bluvertigo li amo. Però... - facebook.com facebook
I Bluvertigo annunciano la reunion e il grande ritorno dal vivo nella formazione originale con un unico appuntamento all'Alcatraz di Milano #Blivertigo #Alcatraz #Morgan x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.