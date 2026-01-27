Spray al peperoncino contro gli agenti arrestato pusher tunisino

In un episodio recente, un uomo tunisino ha reagito con violenza durante un tentativo di arresto, colpendo gli agenti con calci e pugni. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’individuo, che aveva utilizzato uno spray al peperoncino contro gli agenti. La situazione si è conclusa con il fermo dell’uomo, evidenziando l’importanza delle misure di sicurezza e del rispetto delle forze dell’ordine.

ROMA – Spray al peperoncino contro gli agenti per sfuggire all'arresto. Un pusher è finito in manette a Tor Bella Monaca. Sono stati i falchi della squadra mobile ad assistere in diretta a uno scambio tra lo spacciatore e un cliente in viale dell'Archeologia, al cosiddetto "Ferro di Cavallo". Il venditore, un 22enne tunisino, ha tentato una reazione violenta pur di sottrarsi all'arresto, colpendo i poliziotti con calci e pugni, fino all'estremo tentativo di spruzzare contro di loro spray al peperoncino. Una volta vinta la sua strenua resistenza, gli agenti hanno ritrovato, nascoste tra gli indumenti da lui indossati, 52 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio e 150 euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell'attività di spaccio.

