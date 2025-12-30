Caos trasporti e parcheggi a Benevento sindacati sul piede di guerra | ‘Silenzio istituzionale e nessuna tutela per i lavoratori’

A Benevento, si intensificano le tensioni nel settore dei trasporti, con sindacati e lavoratori che denunciano un crescente silenzio istituzionale e la mancanza di tutela. La disputa coinvolge la Trotta Bus, il Comune e la futura gestione del servizio di trasporto pubblico, che sarà affidata ad Air Campania nel prossimo mese. La situazione evidenzia le difficoltà di un comparto strategico e le preoccupazioni dei lavoratori coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti È ormai scontro aperto tra i sindacati della Trotta Bus, il Comune di Benevento e la stessa Azienda che gestisce il trasporto pubblico in città, e che dovrebbe cedere il servizio alla Air Campania entro il prossimo mese. Attivate le procedure di raffreddamento della vertenza per il passaggio di cantiere degli oltre 80 operatori e per quanto riguarda sosta e parcheggi, la conflittualità resta anche dopo una Ordinanza sindacale di proroga del servizio. La Filt?CGIL, Fit?CISL, UIL Trasporti e Ugl AF hanno sottoscritto in documento unitario, con il quale, dopo aver posto in essere “la prima fase delle procedure di raffreddamento ai sensi della Legge 14690, in relazione alla gestione del servizio di sosta e parcheggi affidati ad altra Società, e nonostante la richiesta di convocazione inoltrata all’assessore competente ai Trasporti in data 11122025, a poche ore dalla fine dell’anno solare, non sarebbe ancora pervenuta, come sostengono i Sindacati, alcuna comunicazione ufficiale sul subentro della nuova società aggiudicataria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

