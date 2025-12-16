Castelverde viabilità impossibile per i lavori stradali | residenti sul piede di guerra

A Castelverde, i lavori stradali stanno causando gravi disagi alla viabilità, provocando ingorghi e disservizi. I residenti, esasperati, sono sul piede di guerra e sono costretti ad alzarsi sempre più presto per evitare di rimanere bloccati nel traffico. La situazione sta creando notevoli difficoltà quotidiane per l’intera comunità.

La sveglia impostata sempre più in anticipo per non rischiare di rimanere imbottigliati nel traffico. I residenti di Castelverde e Lunghezzina 1-2, nel VI municipio di Roma, sono ostaggio dei lavori stradali. Tra interventi per la fibra, scavi e lavori idrici, uscire dai quartieri sta diventando.

