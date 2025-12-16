Castelverde viabilità impossibile per i lavori stradali | residenti sul piede di guerra

A Castelverde, i lavori stradali stanno causando gravi disagi alla viabilità, provocando ingorghi e disservizi. I residenti, esasperati, sono sul piede di guerra e sono costretti ad alzarsi sempre più presto per evitare di rimanere bloccati nel traffico. La situazione sta creando notevoli difficoltà quotidiane per l’intera comunità.

I residenti di Castelverde e Lunghezzina 1-2, nel VI municipio di Roma, sono ostaggio dei lavori stradali. Tra interventi per la fibra, scavi e lavori idrici, uscire dai quartieri sta diventando.

