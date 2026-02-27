Sport in tv oggi venerdì 27 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 27 febbraio, si svolgono diverse competizioni sportive visibili in televisione e streaming. La giornata propone incontri e gare di vari sport, con orari e dettagli disponibili per chi desidera seguire tutto passo passo. In questa guida troverete le informazioni necessarie per seguire gli eventi in modo semplice e immediato.

Oggi, venerdì 27 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sugli sport invernali. Sulle nevi di Soldeu, ad Andorra, andrà in scena la discesa femminile di sci alpino, valida per la Coppa del Mondo. Messe alle spalle le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, ci si concentra su quanto rimane da fare nel massimo circuito internazionale. Non ci sarà Federica Brignone. La campionessa valdostana ha deciso di non gareggiare per il dolore alla gamba sinistra. 🔗 Leggi su Oasport.it

