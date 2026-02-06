Sport in tv oggi venerdì 6 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 6 febbraio, gli appassionati di sport trovano un ricco palinsesto in TV e streaming. OA Sport offre la guida completa per seguire gli eventi più attesi della giornata, con orari e canali dedicati. Chi vuole vivere le partite, le gare o le competizioni in diretta avrà tutte le informazioni a portata di mano.

Oggi, venerdì 6 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e non potrebbe essere altrimenti. Questa sera ci sarà l’apertura della rassegna a Cinque Cerchi in Italia e la compagine tricolore vorrà recitare un ruolo da protagonista. Già previste alcune gare in avvicinamento alle giornate che metteranno in palio le medaglie. Allargando gli orizzonti, da considerare il World Indoor Tour di Madrid di atletica, l’Eurolega di basket con in campo sia l’Olimpia Milano che la Virtus Bologna, senza dimenticare il Sei Nazioni U20 di rugby con l’Italia opposta alla Scozia. 🔗 Leggi su Oasport.it

