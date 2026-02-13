Oggi, venerdì 13 febbraio, Andrea Conti corre sulla pista di Sakhir durante i Test della Formula 1, un evento che ha attirato l’attenzione degli appassionati italiani per le sue novità tecniche e i tempi battuti durante le sessioni mattutine.

Oggi, venerdì 13 febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con varie corse a tappe, il basket con l’Eurolega, la F1, con i Test di Sakhir, e tanto altro ancora. Ricca la giornata del tennis: ErraniPaolini sono in semifinale a Doha in doppio ed affronteranno HsiehOstapenko, con la lettone che sarà chiamata ad un doppio impegno essendo ancora in corsa anche in singolare, mentre BolelliVavassori sono ai quarti a Rotterdam ed affronteranno GilleVerbeek, infine Luciano Darderi è ai quarti a Buenos Aires ed affronterà Pedro Martinez. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 13 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 6 febbraio, gli appassionati di sport trovano un ricco palinsesto in TV e streaming.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Sport in tv oggi (martedì 3 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (domenica 8 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (lunedì 9 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (martedì 10 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming.

Sport in tv oggi (giovedì 12 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi sabato 7 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che offriranno una ... oasport.it

Sport in tv oggi (mercoledì 11 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, mercoledì 11 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa ... oasport.it

Laureus Italia. . Cosa significa essere un’icona dello sport oggi Lo abbiamo chiesto a una leggenda: Giacomo Agostini. Oggi all’HUB Laureus, il 15 volte campione del mondo ci parla di diplomazia sportiva e del potere dello sport di unire le nazioni oltre og - facebook.com facebook