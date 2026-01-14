Coppa Europa Saccardi sul podio a Crans Montana | terzo nello slalom vinto da Azzolin

Tommaso Saccardi si è piazzato al terzo posto nella Coppa Europa di Crans Montana, nello slalom vinto da Azzolin. L’atleta italiano ha recuperato cinque posizioni nella seconda manche, ottenendo un risultato importante nel circuito continentale. Questa prestazione rappresenta il suo terzo podio in carriera, contribuendo alla buona stagione dello sci italiano in ambito internazionale.

Lo slalom elvetico regala una nuova soddisfazione all’Italia: Tommaso Saccardi recupera cinque posizioni nella seconda manche e conquista il terzo podio in carriera nel circuito continentale. Bene anche Canins e Pizzato, entrambi in rimonta Saccardi, rimonta e terzo podio in Coppa Europa Nuovo podio azzurro nello slalom di Coppa Europa a Crans Montana, dove Tommaso . 🔗 Leggi su Sportface.it

