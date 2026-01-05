Osnato | Alla manovra do quasi 8 restituisce potere di acquisto agli italiani e premia la produttività
La recente manovra di quasi 8 miliardi mira a rafforzare il potere d’acquisto degli italiani e a incentivare la produttività. Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera, sottolinea come si tratti di un intervento prudente ma efficace, approvato con l’obiettivo di sostenere le famiglie e le imprese in un contesto economico complesso. Questa misura rappresenta un passo importante per rilanciare l’economia nazionale.
Una manovra prudente ma efficace, che restituisce potere d’acquisto agli italiani. Non ha dubbi Marco Osnato, presidente commissione Finanze della Camera, reduce dall’approvazione della legge di bilancio. Capitolo tempistica a parte, il governo ha licenziato un pacchetto che molti meriti. Primo fra tutti quello di non avere fatto un euro in più di deficit rispetto al previsto. “Nonostante gli ottimi auspici anche del ministro a ottobre, quando la legge è stata presentata, siamo arrivati corti con i tempi. Non è una novità. Anzi, una consuetudine”, dice l’esponente di FdI intervistato da L a Verità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
