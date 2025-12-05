Spellcasters Chronicles la prima closed beta è ora disponibile su Steam

Quantic Dream ricorda che il primo weekend di Closed Beta di Spellcasters Chronicles è ora ufficialmente live su Steam. A partire dalle 5:00 UTC (16:00 ora locale italiana) del 4 dicembre e fino all’8 dicembre alle 09:00 UTC (10:00 CET), i giocatori di Europa e Nord America possono muovere i primi passi nell’arena magica del gioco free-to-play multiplayer a squadre, che segna il debutto dello studio in questo genere. L’accesso a questa prima fase di test è garantito ai giocatori che si sono registrati tramite i canali ufficiali dello studio e sono stati selezionati per la Closed Beta. Guarda qui il video introduttivo del gameplay di Spellcasters Chronicles: https:youtu. 🔗 Leggi su Game-experience.it

