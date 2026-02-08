Steam ora permette agli sviluppatori di mostrare le date di uscita previste per i giochi in accesso anticipato. Basta che inseriscano questa informazione sulla pagina del titolo, così i giocatori sanno già quando potranno aspettarsi la versione definitiva. La novità mira a rendere più trasparente il percorso di sviluppo e a chiarire le tempistiche di uscita.

La piattaforma di distribuzione di videogiochi in formato digitale Steam permetterà agli sviluppatori che pubblicano un contenuto con la formula dell’accesso anticipato di indicare, direttamente sulla pagina del videogioco stesso, la data prevista per la pubblicazione della versione completa del titolo. Una funzione che viene richiesta da anni sia dai giocatori, sia dagli sviluppatori stessi. Da diverso tempo, infatti, Steam ha un problema con gli sviluppatori, soprattutto molto piccoli, che pubblicano giochi non finiti in accesso anticipato ma lasciano il titolo incompleto per anni, rimandando continuamente la data di pubblicazione definitiva con ripetuti comunicati sui social di cui diventa complesso tenere traccia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Accesso anticipato su Steam, aggiunte le date d’uscita prevista dei videogiochi

