Speed skating Daniele Di Stefano in top ten sui 1500 agli Europei Oro a Kongshaug
A Tomaszów Mazowiecki si svolgono gli Europei senior di speed skating, con protagonisti gli atleti italiani. Nella prima delle ultime gare, i 1500 metri maschili, Daniele Di Stefano si è piazzato ottavo, mentre Francesco Betti ha concluso 14°. La competizione vede il successo di Peder Kongshaug, che conquista l’oro, confermando l’eccellenza del pattinaggio su ghiaccio a livello europeo.
La prima gara con azzurri protagonisti nella terza ed ultima giornata degli Europei senior 2026 su singole distanze di speed skating, in corso all’ Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, è quella dei 1500 metri maschili: Daniele Di Stefano è ottavo, mentre Francesco Betti si classifica 14° nella prova andata al norvegese Peder Kongshaug. Nei 1500 metri maschili si impone il norvegese Peder Kongshaug, che conquista la medaglia d’oro con il crono di 1:46.086, andando a precedere il padrone di casa polacco, di origini russe, Vladimir Semirunniy, d’argento in 1:46.503, a 0.42, mentre il bronzo va al neerlandese Tim Prins, terzo con il tempo di 1:46. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Speed skating, Daniele Di Stefano in top-10 nei 1000 metri agli Europei 2026. Oro a Zurek
Leggi anche: Speed skating, Daniele Di Stefano in top-10 nei 1500 metri del day-1 di Hamar
Speed skating, Daniele Di Stefano in top-10 nei 1000 metri agli Europei 2026. Oro a Zurek; A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi: orari 10 gennaio, tv, streaming, italiani in gara; A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi: orari 9 gennaio, tv, streaming, azzurri in gara; LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: si chiude con le mass start, Di Stefano può stupire nei 1500.
Speed skating, Daniele Di Stefano in top ten sui 1500 agli Europei. Oro a Kongshaug - La prima gara con azzurri protagonisti nella terza ed ultima giornata degli Europei senior 2026 su singole distanze di speed skating, in corso all'Arena ... oasport.it
Speed skating, Daniele Di Stefano in top-10 nei 1000 metri agli Europei 2026. Oro a Zurek - Sull'anello di ghiaccio dell'Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki (Polonia), ... oasport.it
Mentre il padrone di casa Vladimir Semirunniy realizza il record della pista, arrivano ancora ottime notizie dagli Europei di Speed Skating in corso a Tomaszow Mazowiecki - Polonia- per i colori Azzurri. Due medaglie dopo l'oro a squadre nel team pursuit, arri - facebook.com facebook
GHIOTTO GIOVANNINI E MALFATTI D’OROOOOO E’ iniziato nel modo migliore il cammino dell’Italia agli Europei di Speed Skating #SpeedSkating #Ghiotto #Malfatti #Giovannini x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.