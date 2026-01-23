Speed skating Daniele Di Stefano sfiora la top 5 sui 1500 ad Inzell

La quinta tappa della Coppa del Mondo di speed skating 2025-2026 si svolge all'Max Aicher Arena di Inzell, in Germania. Le competizioni includono gare sui 500 e 1500 metri sia per gli uomini che per le donne. Tra i risultati italiani, spicca il sesto posto di Daniele Di Stefano nei 1500 metri maschili, mentre Serena Pergher e Jeffrey Rosanelli si sono classificati rispettivamente 14ª e 16ª.

La quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating si apre alla Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, con le gare maschili e femminili su 500 e 1500 metri: per l’Italia arrivano il sesto posto di Daniele Di Stefano nei 1500 uomini, il 14° di Serena Pergher nei 500 donne, ed il 16° di Jeffrey Rosanelli nei 500 uomini. Nei 500 metri femminili record della pista della neerlandese Femke Kok, che abbassa a 36.87 il primato che già le apparteneva con 37.07, e precede la connazionale Jutta Leerdam, seconda in 37.22, a 0.35, la quale beffa per una questione di millesimi la polacca Kaja Ziomek-Nogal, terza con lo stesso tempo al centesimo della neerlandese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Speed skating, Daniele Di Stefano sfiora la top 5 sui 1500 ad Inzell Speed skating, Daniele Di Stefano in top ten sui 1500 agli Europei. Oro a KongshaugA Tomaszów Mazowiecki si svolgono gli Europei senior di speed skating, con protagonisti gli atleti italiani. Speed skating, Daniele Di Stefano in top-10 nei 1500 metri del day-1 di HamarLa prima giornata di gare della tappa di Hamar della Coppa del Mondo di speed skating si è conclusa con Daniele Di Stefano tra i migliori dieci nei 1500 metri. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Pista Lunga, a Inzell la quinta e ultima tappa di Coppa del Mondo - FISG; Speed skating, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi 2026: dieci azzurri a Milano Cortina 2026; Italian national teams for the five ice sports confirmed: 87 Azzurri ready for the Milano Cortina Olympic Games; Tutti gli azzurri per Milano Cortina 2026 nelle discipline del ghiaccio: ecco le scelte, dallo speed skating al curling. Speed skating, Daniele Di Stefano in top ten sui 1500 agli Europei. Oro a KongshaugLa prima gara con azzurri protagonisti nella terza ed ultima giornata degli Europei senior 2026 su singole distanze di speed skating, in corso all'Arena ... oasport.it Speed Skating, 14 azzurri in Coppa del Mondo a InzellFra venerdì 23 e domenica 25 gennaio, la Max Aicher Arena di Inzell (Germania) sarà teatro della quinta e conclusiva tappa stagionale dell’ISU Speed Skating World Cup, il massimo circuito internaziona ... ladigetto.it Nella giornata odierna, alla Max Aicher Arena di Inzell (Germania), si aprirà la quinta e conclusiva tappa della Coppa del Mondo di speed-skating. All'appuntamento, l'ultimo prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, prenderanno parte 14 patti - facebook.com facebook Speed skating, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi 2026: dieci azzurri a Milano Cortina 2026 - x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.