Speciale weekend cosa fare a Livorno dal 30 all' 1 febbraio

Questo fine settimana a Livorno sarà pieno di cose da fare. Dal 30 gennaio all’1 febbraio si succedono diversi eventi che attirano l’attenzione. C’è chi può scegliere tra concerti, mostre o iniziative per tutta la famiglia. Non mancano le occasioni per uscire e vivere la città in modo diverso.

Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 30 gennaio all'1 febbraio (nella sezione Cosa fare in città tutti gli eventi nel dettaglio). Al Museo della Città è tutto pronto la mostra “Il Vernacoliere in mostra. Locandine, tavole e tant'altro”. L'esposizione, nata per volontà dell'amministrazione dopo l'annuncio della sospensione delle pubblicazioni da parte dello storico mensile satirico, prenderà il via il 22 novembre alle 16 e sarà visitabile fino all'1 marzo.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su Livorno Weekend

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Livorno Weekend

Argomenti discussi: Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 23 al 25 gennaio; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 30 gennaio all'1 febbraio 2026; Cosa fare questo weekend a Firenze; Weekend a Milano: cosa fare fino a domenica 1 febbraio.

Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 23 al 25 gennaioSabato 24 gennaio, alle 21.15 al Teatro Ablondi, andrà in scena lo spettacolo Under the skin (regia di Micaela Ghiozzi) di Yonatan Calderon. Domenica 25 gennaio, al Teatro 4 Mori arriva il Teatro ... livornotoday.it

Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 30 gennaio all'1 febbraioTanti gli appuntamenti in programma per il fine settimana. Musei e siti gratis domenica. Per chi ama il teatro, all'Augusteo arriva Uno, nessuno e centomila. Ultimo weekend per Luci d'Artista ... salernotoday.it

SUPER GRIGLIATA N225 – per due persone Un grande classico di mare da condividere SPECIALE WEEKEND – POSTI LIMITATI Solo 79€ Prenota ORA il tuo tavolo: 334 896 7138 Disponibile anche da asporto, fino a esaurimento - facebook.com facebook

Speciale Week End Scegli il tuo pacchetto vacanza scontato. Prenotiamo il tuo prossimo weekend in Italia ed Europa. Ti offriamo tantissime destinazioni! marrasviaggi.com/offerte/413-sp… #weekend #italia #europa #viaggi #offerte #marrasviaggi x.com