Speciale weekend cosa fare a Livorno dal 6 all' 8 febbraio

Questo fine settimana a Livorno si preannuncia intenso di eventi. Dal 6 all’8 febbraio, la città propone diverse iniziative, tra spettacoli, mercatini e incontri culturali. Molti cittadini si preparano a riempire le strade e i quartieri, pronti a vivere un weekend all’insegna della socialità e del divertimento.

Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 6 all'8 febbraio (nella sezione Cosa fare in città tutti gli eventi nel dettaglio). Porta a Mare torna uno degli eventi più attesi: il festival del cioccolato. Dal 6 all'8 febbraio sarà possibile immergersi nel mondo del cioccolato artigianale in tutte le sue forme e gusti. Al Museo della Città è tutto pronto la mostra “Il Vernacoliere in mostra. Locandine, tavole e tant'altro”. L'esposizione, nata per volontà dell'amministrazione dopo l'annuncio della sospensione delle pubblicazioni da parte dello storico mensile satirico, prenderà il via il 22 novembre alle 16 e sarà visitabile fino all'1 marzo.🔗 Leggi su Livornotoday.it

