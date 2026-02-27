Spazzamento delle strade senza acqua si alza una nuvola di Pm10 per i pedoni
Un residente ha segnalato che la macchina spazzatrice automatica continua a operare senza utilizzare acqua, generando una nuvola di polveri sottili che si solleva lungo le strade. La modalità di pulizia provoca un aumento di PM10 nell’aria, creando disagio ai pedoni che transitano nelle zone interessate. La situazione viene monitorata per chiarire eventuali rischi e interventi necessari.
Scrive il segnalante:Alea continua a spazzare le strade con spazzatrice automatica senza usare acqua, sollevando le micidiali polveri sottili. Lunedì scorso alle 9,15 in prossimità di piazzale del Lavoro davanti a Romagna Acque, passavo nel marciapiede, quando ho visto una nuvola di polvere densa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Lavori notturni per la fognatura di via Romana: l'elenco delle strade senza acquaStanno andando avanti i lavori di completamento del nuovo sistema fognario di via Romana.
Sora, rubinetti a secco per due giorni consecutivi. Ecco la mappa delle strade senza acquaDoppio intervento di manutenzione programmata: interruzioni idriche previste sia per oggi, martedì 17, che per domani, mercoledì 18 febbraio.
SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA STRADE SENZA AUTOVETTURE IN SOSTA Divieto di sosta temporaneo Martedì 24 febbraio 2026 Dalle ore 8,30 alle ore 11,30 Via Regina Margherita - ambo i lati (da via Carlo Alberto fino a via Van - facebook.com facebook