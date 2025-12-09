Lavori notturni per la fognatura di via Romana | l' elenco delle strade senza acqua
Stanno andando avanti i lavori di completamento del nuovo sistema fognario di via Romana. Un cantiere complesso che nei vari step ha visto in campo enti diversi, ognuno per la sua competenza, per la risoluzione di un problema fortemente sentito dalla popolazione. Gli allagamenti nella zona. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Lavori notturni in A1, chiudono Modena Sud e il tratto verso Valsamoggia
Pedemontana e Tangenziale Rabin, una settimana di lavori notturni
Lavori notturni tra 10 e 11 dicembre a #Signa publiacqua.it/10-1112-lavori… #acqua #acquedotto #LavoriPubblici Vai su X
Arezzo – lavori notturni in via Romana Nella notte tra 10 e 11 dicembre, per completare il nuovo sistema fognario, alcune vie subiranno interruzioni o riduzioni del servizio idrico. I lavori si svolgeranno di notte per minimizzare i disagi e non influiranno sulla c - facebook.com Vai su Facebook
Lavori di notte in via Romana ad Arezzo. Stop al servizio idrico per alcune ore dal 10 all'11 dicembre: la mappa delle strade interessate - Intervento di Nuove Acque per il completamento del sistema fognario. Scrive corrierediarezzo.it
