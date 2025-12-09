Lavori notturni per la fognatura di via Romana | l' elenco delle strade senza acqua

Arezzonotizie.it | 9 dic 2025

Stanno andando avanti i lavori di completamento del nuovo sistema fognario di via Romana. Un cantiere complesso che nei vari step ha visto in campo enti diversi, ognuno per la sua competenza, per la risoluzione di un problema fortemente sentito dalla popolazione. Gli allagamenti nella zona. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

lavori notturni fognatura viaLavori di notte in via Romana ad Arezzo. Stop al servizio idrico per alcune ore dal 10 all'11 dicembre: la mappa delle strade interessate - Intervento di Nuove Acque per il completamento del sistema fognario. Scrive corrierediarezzo.it