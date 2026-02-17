Sora rubinetti a secco per due giorni consecutivi Ecco la mappa delle strade senza acqua

A Sora, i residenti di alcune vie resteranno senza acqua per due giorni di fila a causa di un intervento di riparazione alla rete idrica. La mancanza di approvvigionamento interesserà principalmente le strade di via Roma e via Dante, dove le famiglie si preparano a vivere un disagio prolungato.

Doppio intervento di manutenzione programmata: interruzioni idriche previste sia per oggi, martedì 17, che per domani, mercoledì 18 febbraio. Otto ore di stop per le stesse zone. Saranno 48 ore di passione, o meglio, due giornate di disagi mirati per una specifica porzione del territorio sorano. Acea Ato 5 ha comunicato un doppio intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica che comporterà la sospensione del flusso per due giorni consecutivi nelle stesse aree cittadine. L'ente gestore ha pianificato i lavori per le giornate di martedì 17 e mercoledì 18 febbraio 2026. In entrambe le date, i tecnici saranno al lavoro nella stessa fascia oraria lavorativa: i rubinetti resteranno a secco dalle ore 08:00 alle ore 16:00, salvo imprevisti tecnici che potrebbero prolungare l'interruzione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Durante il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno, in provincia di Chieti, sono previste interruzioni programmate dell'acqua per motivi di razionamento.

Il motivo dei lavori di manutenzione alla rete idrica ha causato la temporanea mancanza d’acqua ai rubinetti di alcune abitazioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.