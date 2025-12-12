Nasce la Biblioteca del Museo de’ Medici a Firenze un nuovo presidio dedicato alla storia del libro antico

Il Museo de’ Medici di Firenze inaugura la Biblioteca del Museo de’ Medici, un nuovo spazio dedicato alla conservazione e allo studio del libro antico. Questo presidio arricchisce l’offerta culturale del museo, favorendo la ricerca e la tutela del patrimonio storico, in sinergia con le esposizioni e i percorsi espositivi dedicati alla storia del libro e della cultura fiorentina.

Il Museo de' Medici amplia la propria missione culturale inaugurando la Biblioteca del Museo de' Medici, un nuovo polo dedicato allo studio, alla ricerca e alla tutela del patrimonio storico, in diretto dialogo con i percorsi espositivi. Il progetto prende vita negli spazi monumentali dell'ex.