Spazi per la preghiera islamica a scuola | è polemica

A Firenze, nell'istituto scolastico Sassetti – Peruzzi, è stato destinato uno spazio dedicato alla preghiera islamica per gli studenti che praticano questa religione. La decisione ha suscitato reazioni e discussioni tra genitori, insegnanti e studenti. La questione riguarda l'uso di spazi all’interno della scuola e le modalità di gestione di questa iniziativa.

In un istituto scolastico di Firenze, il Sassetti – Peruzzi, è stato individuato dalla dirigenza scolastica uno spazio nel quale gli studenti di religione islamica possono pregare durante l'orario scolastico. Una scelta che, stando a quanto spiegato dal dirigente scolastico Osvaldo Di Cuffa al quotidiano La Nazione, sarebbe stata effettuata su richiesta degli scolari islamici che frequentano l'istituto. Ma che ha scatenato una ridda di polemiche, anche tenendo conto del fatto che la maggioranza di centrosinistra che governa il capoluogo della Toscana si è espressa negativamente in passato alla richiesta di posizionare un piccolo crocifisso nelle aule delle scuole del territorio.

Rieccoci: è Ramadam e vicino Monfalcone gli imam snobbano la Quaresima e la Chiesa dona spazi per la preghiera islamica. Fedeli sgomenti

Forlì-Cesena, preghiera islamica a tutto volume? Il sindaco stacca la spinta

