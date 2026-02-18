A Monfalcone, durante il Ramadan, gli imam scelgono di ignorare la Quaresima, provocando sconcerto tra i fedeli. La causa di questa tensione risiede nella decisione di alcune chiese di offrire spazi per le preghiere islamiche, mentre i rappresentanti religiosi cristiani mantengono un profilo basso. La comunità religiosa si divide tra chi accoglie con sorpresa questa scelta e chi la vede come un segnale di crescente diversità culturale. La scena si svolge nel centro della città, dove le chiese si trasformano temporaneamente in luoghi di culto musulmani.

Chiese riadattate a moschee e vescovi che si profondono in “Ramadan Karim”, proprio mentre gli imam ignorano la Quaresima. Siamo alle solite: il Ramadan 2026 è ufficialmente iniziato e econ esso l’elenco di comunicati diplomatico-ecclesiastici di esponenti di spicco del mondo d’oltretevere che si sono fatti avanti – più avanti di altri, forse – nel porgere i rituali saluti benauguranti in lingua araba. E con tanto di fedeli sconcertati . Monfalcone (e dintorni) vescovi e cardinali “accolgono” il Ramadan. E allora, come riferisce Il Giornale, «”As-salaamu alaykum”, si legge come esordio della lettera di monsignor Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze, che chiude con “Ramadan Karim”». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rieccoci: è Ramadam e vicino Monfalcone gli imam snobbano la Quaresima e la Chiesa dona spazi per la preghiera islamica. Fedeli sgomenti

Ramadan, a Monfalcone il prete apre la chiesa per la preghiera islamicaA Monfalcone, il parroco ha deciso di aprire la chiesa per permettere ai musulmani di pregare durante il Ramadan, che è iniziato con l’avvistamento della luna.

Chiesa profanata a Camaiore, i fedeli in preghiera come ‘atto riparatorio’A Camaiore, un gesto di fede e speranza ha coinvolto la comunità, che si è riunita in preghiera come atto riparatorio dopo l’evento che ha profanato la chiesa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.