Forlì-Cesena preghiera islamica a tutto volume? Il sindaco stacca la spinta

A Civitella di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, il Ramadan non passa. A Mattino Cinque, il sindaco della cittadina Claudio Milandri ha ribadita la principale lezione di educazione civica. "È un regolamento che abbiamo tra l'altro messo a punto anche recentemente – ha sottolineato il primo cittadino – per cui le regole vanno rispettate indipendentemente da tutto. Chiunque deve rispettarle quando si vive in una società e in una comunità", ha detto il primo cittadino. Per due volte al giorno - alle 18.30 e alle 21.00 - è stato diffuso il canto della preghiera islamica a tutto volume da una casa privata, disturbando gli altri vicini. "Qualunque cosa che vìola la quiete pubblica ovviamente non si può fare.

