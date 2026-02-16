Sparatoria a Bondi Beach | Naveed Akram è comparso in tribunale per la prima volta

Naveed Akram ha fatto il suo primo ingresso in tribunale a due mesi dalla sparatoria a Bondi Beach, un episodio che ha lasciato il paese sotto shock. Akram, accusato di aver sparato sulla spiaggia il 14 dicembre, si presenta davanti ai giudici accompagnato dai suoi avvocati, mentre i testimoni ricordano ancora il suono delle armi e il caos che si è scatenato quella mattina.

L’uomo accusato di aver aperto il fuoco a Bondi Beach lo scorso 14 dicembre, Naveed Akram, è “apparso” in tribunale per la prima volta lunedì, due mesi dopo la peggiore sparatoria avvenuta in Australia degli ultimi trent’anni, orchestrata da lui e da sui padre. Il ventiquattrenne è comparso in un tribunale di Sydney per circa cinque minuti, tramite collegamento video dal carcere. Dovrà rispondere di cinquantanove capi d’accusa, tra cui quindici per omicidio e uno per attentato terroristico. Il giovane e suo padre, Sajid, avrebbero attaccato una festa di Hanukkah sulla famosa spiaggia il 14 dicembre, uccidendo quindici persone e ferendone più di quaranta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sparatoria a Bondi Beach: Naveed Akram è comparso in tribunale per la prima volta Strage di Bondi Beach – Incriminato per terrorismo Naveed Akram, a Sydney i funerali delle vittime Naveed Akram è stato formalmente incriminato per terrorismo in relazione alla strage di Bondi Beach, avvenuta contro la comunità ebraica. Bondi Beach, chi è l'attentatore 24enne Naveed Akram: il licenziamento e la vita in famiglia. La mamma: «È un bravo ragazzo» Bondi Beach Hanukkah Shooting Suspect Appears In Court, Faces 59 Charges Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sydney, attentato a Bondi Beach: almeno 12 morti e 29 feriti. ?Tra vittime festa Hanukkah il rabbino, una bambina e un sopravvissuto...; Herzog in Australia depone una corona a Bondi Beach; Lo stragista di Bondi Beach per la prima volta davanti al Tribunale; Bondi Beach, l’attentatore Naveed Akram in tribunale: 59 capi d’accusa. Sparatoria a Bondi Beach: Naveed Akram è comparso in tribunale per la prima voltaL’uomo accusato di aver aperto il fuoco a Bondi Beach lo scorso 14 dicembre, ... msn.com Lo stragista di Bondi Beach per la prima volta davanti al TribunaleNaveed Akram, l'attentatore armato di Bondi Beach, è comparso per la prima volta in videoconferenza davanti a un tribunale di Sydney, mentre un magistrato di alto rango ha prorogato le ordinanze di ... quotidiano.net Australia, l'attentatore di Bondi Beach in aula per la prima volta in collegamento video. #lapresse #Bondibeach Guarda il video : - facebook.com facebook