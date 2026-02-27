Sparatoria ad Anoia Superiore per una lite i carabinieri evitano il peggio | il plauso di Usic Calabria

Nel pomeriggio del 23 febbraio, ad Anoia Superiore, una sparatoria si è verificata nel centro abitato, vicino al campetto di calcio Pino Auddino. La rissa ha portato a uno scambio di colpi, ma i carabinieri sono intervenuti prontamente, impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità e delle forze dell’ordine locali. L’Usic Calabria ha espresso il suo apprezzamento per l’intervento dei militari.

Il segretario Calarota: "I militari di Cinquefrondi e Taurianova hanno dimostrato ancora una volta che la sicurezza non è uno slogan, ma un impegno che si onora sul campo" È questo il volto quotidiano dell’Arma: presenza costante, intervento rapido, responsabilità concreta". "Quando il fragore degli spari rompe la quiete di un centro abitato - dichiara il segretario generale dell'Usic Calabria, Andrea Calarota - sono i carabinieri a riportare lo Stato tra la gente. Con coraggio, competenza e spirito di servizio, i militari di Cinquefrondi e Taurianova hanno dimostrato ancora una volta che la sicurezza non è uno slogan, ma un impegno che si onora sul campo". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

