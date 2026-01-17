Incendio in una palazzina i vigili del fuoco evitano il peggio

Nel primo pomeriggio a Floresta, i vigili del fuoco di Messina sono intervenuti per un incendio nel sottotetto di una palazzina in via Umberto. L’intervento ha permesso di prevenire conseguenze più gravi, limitando i danni e garantendo la sicurezza degli occupanti. L’incidente evidenzia l’importanza della prevenzione e della prontezza nelle emergenze domestiche.

Momenti di paura nel primo pomeriggio a Floresta. I vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti intorno alle 13, per un incendio che ha coinvolto un sottotetto di una palazzina a due piani, esattamente in via Umberto. La squadra intervenuta, proveniente dal distaccamento di Patti con APS e Pick-up con modulo antincendio, è intervenuta riuscendo ad estinguere il rogo tramite l'autoscala proveniente dalla sede centrale e con una seconda autobotte che ha fornito una maggiore autonomia idrica. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

