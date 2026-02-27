La polizia di Stato ha denunciato cinque persone in totale. Tre di loro sono state accusate di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre le altre due sono state denunciate per riciclaggio. Le denunce sono state effettuate in stato di libertà e riguardano attività illegali legate alla droga e al riciclaggio di denaro. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato in merito ai procedimenti in corso.

La Polizia di Stato ha denunciato, in stato di libertà, tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti e due persone per riciclaggio. In particolare, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, hanno intensificato i controlli del territorio nelcomprensorio del Vallo di Lauro e denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino, all’esito di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, hanno denunciato, in stato di libertà,due persone per il reato di riciclaggio, in quanto sulle carte prepagate di cui risultavano intestatari confluivano i proventi di una truffa on–line. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio, cinque denunce

