Spaccio di sostanze stupefacenti | sei arresti

Questa mattina, i Carabinieri di Agropoli hanno arrestato sei persone nell'ambito di un'operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania. L'intervento ha coinvolto diverse misure restrittive, tra cui arresti in carcere, domiciliari e obblighi di presentazione.

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta di ques'Ufficio, sottoponendo due persone agli arresti domiciliari, due all'obbligo di presentazione alla p.g. e due al divieto di dimora nel Comune di Agropoli. Il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per aver detenuto e ceduto, alcuni in concorso tra loro, sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina, anche ad acquirenti minori degli anni diciotto.

