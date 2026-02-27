Spaccio aziendale vende conserve senza etichetta scatta la multa dei nas

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma hanno svolto controlli nel modenese, individuando conserve vendute senza etichetta e procedendo al sequestro di numerosi prodotti. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità che hanno portato all’applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di tutela della sicurezza alimentare.

I controlli sulla sicurezza alimentare dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma hanno fatto tappa nel modenese, portando al sequestro di centinaia di prodotti potenzialmente a rischio. Nei giorni scorsi, i militari hanno effettuato un'ispezione igienico-sanitaria mirata.