Una famiglia di Sumirago è stata colpita da un’intossicazione alimentare durante il Natale. Il padre di 65 anni e il figlio di 34 sono ancora ricoverati all’ospedale di Circolo di Varese, mentre gli altri membri della famiglia sono stati assistiti. Le autorità stanno approfondendo le cause, con particolare attenzione alle conserve fatte in casa, attualmente sotto esame dai Nas.

Sumirago (Varese) – S ono ancora ricoverati all’ospedale di Circolo di Varese il padre di 65 anni e il figlio di 34 dopo la gravissima intossicazione alimentare che ha mandato all’ospedale anche il resto della famiglia che vive a Sumirago, in provincia di Varese. Hanno rischiato parecchio, sono stati estubati. Il padre è stato spostato in medicina e anche il figlio dovrebbe lasciare la terapia intensiva nella giornata di martedì. La moglie del 65enne, di 63 anni, l’altro figlio di 29 anni e il nonno di 93 anni, non sono mai stati gravi sono stati tenuti in osservazione in Pronto Soccorso. I malori poco dopo il pranzo di Natale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Famiglia intossicata a Sumirago il giorno di Natale. Sotto la lente dei Nas le conserve fatte in casa

