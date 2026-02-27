Spaccio a Livorno 40enne si innervosisce durante un controllo e viene perquisito l' esito dell' operazione

Durante un controllo a Livorno, un uomo di 40 anni si è mostrato nervoso ed è stato sottoposto a perquisizione, che ha portato al suo fermo. A Portoferio, un uomo di 40 anni è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento, sequestrati durante l'operazione.

Un quarantenne è stato denunciato e 85 grammi di hashish gli sono stati sequestrati: questo il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato a Portoferraio, in provincia di Livorno, dove un'attività investigativa ha portato all'individuazione di un uomo già noto alle forze dell'ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta il 25 febbraio nel quadro di controlli mirati contro il fenomeno dello spaccio. L'operazione a Portoferraio vicino Livorno Il sequestro della sostanza stupefacente Il contesto dell'operazione e la lotta allo spaccio L'operazione a Portoferraio vicino Livorno Il...