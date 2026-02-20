Si agita durante un controllo di polizia a Latina 33enne trovata con droga confezionata per lo spaccio

Durante un controllo di polizia a Latina, una donna di 33 anni si è agitata, rivelando un involucro con droga confezionata per lo spaccio. La polizia ha trovato oltre 21 grammi di cocaina e una dose di hashish nascosti nella sua borsa. La donna è stata arrestata sul posto. Gli agenti hanno sequestrato la sostanza e continuano le indagini per capire se fosse collegata a un giro più ampio di traffico.

Un arresto e oltre 21 grammi di cocaina sequestrati: questo il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato a Latina, dove una donna è stata fermata e trovata in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L'intervento è stato condotto nell'ambito di servizi di prevenzione e contrasto al traffico di droga nel capoluogo pontino. Operazione contro lo spaccio a Latina Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'arresto è avvenuto durante un controllo su strada effettuato dagli investigatori della Squadra Mobile di Latina. La donna, nata nel 1993, è stata fermata mentre si trovava a bordo della propria auto in una via cittadina.