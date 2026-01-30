Marcianise fermato con un camioncino carico di mezza tonnellata di rifiuti | scatta il sequestro

I Carabinieri Forestale di Marcianise hanno fermato un camion carico di rifiuti senza autorizzazione. Il veicolo viaggiava tranquillamente tra i due centri, con sacconi neri di varie dimensioni pieni di immondizia. Sul cassone si vedevano chiaramente oltre mezza tonnellata di materiale, pronto ad essere scaricato. Il sequestro è scattato subito, e ora si indaga per capire chi fosse il proprietario del carico e se ci siano altri responsabili coinvolti.

Sorpreso a trasportare rifiuti senza alcuna autorizzazione. I Militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise hanno sequestrato un autocarro colmo di rifiuti ben visibili sul cassone, contenuti in sacconi neri e di vari colori, che in pieno giorno tranquillamente si dirigeva dall’abitato di Marcianise a quello di Santa Maria Capua Vetere. Dopo averlo notato, i militari hanno provveduto a far sostare il mezzo ed hanno accertato che l’autocarro non era iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali per cui non poteva compiere tale trasporto di rifiuti. L’esame dei sacconi trasportati ha evidenziato che quelli più in superficie contenevano rifiuti non pericolosi costituiti da tessili. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Marcianise, fermato con un camioncino carico di mezza tonnellata di rifiuti: scatta il sequestro Approfondimenti su Marcianise Rifiuti Una tonnellata e mezza di carne scaduta: scatta il sequestro dei Nas, chiusa una macelleria I NAS di Parma hanno sequestrato una tonnellata e mezza di carne scaduta in una macelleria della zona pedemontana, per un valore di circa 27. Mezza tonnellata di fuochi illegali nel garage di casa, scattano sequestro e denuncia A Scorrano, i carabinieri hanno sequestrato circa 500 chilogrammi di fuochi pirotecnici illegali custoditi in un garage. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Marcianise Rifiuti Argomenti discussi: Inseguimento da film sull'A1: fuga per 40 chilometri, speronate 2 pattuglie. Arrestato con 21 kg di cocaina; Capodrise, minaccia la madre con un coltello: 40enne arrestato dai carabinieri; Due coniugi nei guai a Marcianise, nell'autocarro avevano 500 kg di rifiuti illeciti: ecco cosa trasportavano; Inseguito per 40 km e arrestato, aveva in auto 21 kg di cocaina. Marcianise, trasporto illecito di rifiuti: autocarro sequestrato sulla provincialeProcedeva in pieno giorno, carico di sacconi di rifiuti ben visibili, lungo una delle arterie che collegano Marcianise a Santa Maria Capua Vetere, in ... pupia.tv Inseguimento da film sull'A1: fuga per 40 chilometri, speronate 2 pattuglie. Arrestato con 21 kg di cocainaBloccato a Marcianise un uomo fermato dalla Polstrada di Caserta e Napoli: sequestro record di 19 panetti di cocaina ... casertanews.it #Marcianise- Inseguimento da film sull' A1, fuga per 40km , speronate due pattuglie. Arrestato con 21 kg di cocaina #Cronaca #Inseguimento #Autostrada #Cocaina #Arresto #Pattuglie #NanoTV - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.