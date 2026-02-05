panathlon club maria carafoli rieletta presidente fino al 2028

Maria Carafoli è stata riconfermata presidente del Panathlon Club di Modena fino al 2028. La decisione è arrivata all’unanimità durante l’assemblea dei soci, riunita al PalaPanini. La sua rielezione segna continuità per il club, che ha deciso di affidarle ancora la guida per i prossimi due anni.

Maria Carafoli è stata rieletta presidente del Panathlon Club Modena anche per il biennio 2026-2028. A esprimersi in tal senso è stata, con voto unanime, la partecipata Assemblea dei Soci, che si è tenuta al PalaPanini, nella sede del club. L’elezione, presieduta da Ermanno Montanini, si è svolta con voto segreto, come previsto dallo statuto, con un’affluenza, in presenza o per delega, di 77 su 83 soci, pari al 93%. Nel corso della relazione sull’anno appena concluso, la presidente Carafoli ha ripercorso gli eventi, i progetti e il numero crescente di collaborazioni che hanno visto impegnato il Panathlon modenese, in un anno nel corso del quale sono stati realizzati progetti di solidarietà per un importo complessivo di poco inferiore ai 63. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

