Reti Spa | Ilenia Carnio Presidente dopo la scomparsa di Paneghini Nuovo CdA fino al 2028 per l’IT consulting varesino
Reti Spa ha nominato Ilenia Carnio come nuova presidente dopo la morte di Bruno Paneghini, che da anni guidava l’azienda di consulenza informatica con sede a Busto Arsizio. Il consiglio di amministrazione, rinnovato fino al 2028, include nuovi membri scelti per rafforzare l’orientamento digitale dell’azienda. La società, specializzata in servizi IT, si prepara a nuove sfide sul mercato locale e internazionale.
Reti Spa: Ilenia Carnio Presidente, Nuovo Inizio Dopo la Scomparsa di Bruno Paneghini. Reti Spa, società di consulenza informatica con sede a Busto Arsizio, ha un nuovo consiglio di amministrazione. Ilenia Carnio è stata nominata presidente, mentre Federica Camagna e Michele Lucioni sono stati designati Amministratori Delegati. La nomina, formalizzata dall’assemblea degli azionisti, segna una svolta per l’azienda, a pochi mesi dalla scomparsa del fondatore, Bruno Paneghini, avvenuta lo scorso novembre. Una Transizione Chiave per il Futuro dell’IT Consulting. La scelta del nuovo consiglio di amministrazione rappresenta un momento cruciale per Reti Spa, un punto di riferimento nel settore dell’IT consulting nell’area dell’Altomilanese.🔗 Leggi su Ameve.eu
