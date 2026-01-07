Servizio Home Visiting 230 le visite domiciliari per accompagnare le famiglie nei primi mille giorni di vita

Il Centro per le Famiglie di Rimini offre il servizio gratuito di visite domiciliari ‘Home Visiting’ per supportare le famiglie nei primi mille giorni di vita. Con 230 visite effettuate, l’iniziativa prosegue nel 2026, continuando a offrire un accompagnamento dedicato alle mamme e ai bambini, nel rispetto delle esigenze di prevenzione e sostegno alla genitorialità.

Il Centro per le Famiglie del Comune di Rimini conferma l'impegno nel sostegno alla genitorialità con il servizio gratuito di educatrici a domicilio 'Home Visiting' che si rinnova anche per il 2026, dando continuità al percorso avviato nel 2022 di prevenzione e sostegno dedicato alle mamme in.

Sostegno ai genitori, a Rimini confermato il servizio di Home Visiting - Il Centro per le Famiglie del Comune di Rimini conferma l'impegno nel sostegno alla genitorialità con il servizio gratuito di educatrici a domicilio ‘Home Visiting’ che si rinnova anche per il 2026, d ... msn.com

Home visiting e servizi territoriali: l’importanza di fare rete - L’Home visiting (HV) è una metodologia di intervento per le famiglie realizzata a domicilio e svolta prevalentemente nel periodo perinatale o prescolastico, con metodologie e regole ben precise. savethechildren.it

