Medico gettonista condannato a restituire 28mila euro di stipendi | faceva turni nei pronto soccorso privati ma era un dipendente pubblico
Un medico di Jesi, 64 anni, già dirigente in un pronto soccorso marchigiano, è stato condannato dalla Corte dei conti a restituire oltre 28.000 euro. La somma deriva da compensi a gettone percepiti per turni nei pronto soccorso privati, non autorizzati e considerati illegittimi, nonostante il suo status di dipendente pubblico.
Un medico 64enne di Jesi (Ancona), già dirigente in un pronto soccorso marchigiano, è stato condannato dalla Corte dei conti a restituire oltre 28mila euro percepiti come compensi a gettone non autorizzati e illegittimi. L’uomo aveva svolto tra luglio 2022 e maggio 2023 ben 35 turni nei pronto soccorso di Senigallia, San Benedetto del Tronto e Osimo per conto di società private, percependo oltre mille euro a turno, ma senza alcuna autorizzazione. Secondo le regole attuali, infatti, un medico del servizio sanitario nazionale non può lavorare per strutture private convenzionate. E, in questo caso, secondo i giudici, non si tratterebbe di una dimenticanza. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Il medico gettonista "furbetto" condannato dalla Corte dei Conti a restituire oltre 28mila euro
Leggi anche: Influenza, 5 milioni di italiani senza medico famiglia: rischio caos nei pronto soccorso
Il medico gettonista furbetto condannato dalla Corte dei Conti a restituire oltre 28mila euro; Il medico gettonista furbetto condannato dalla Corte dei Conti a restituire oltre 28mila euro.
Medico gettonista condannato a restituire 28mila euro di stipendi: faceva turni nei pronto soccorso privati, ma era un dipendente pubblico - Nel curriculum presentato alle società private, il medico aveva omesso di essere ancora nel Ssn, presentando un documento «volutamente incompleto e in malafede» ... open.online
Il medico gettonista "furbetto" condannato dalla Corte dei Conti a restituire oltre 28mila euro - Un dirigente sanitario di 64 anni di Jesi, già licenziato, operava negli ospedali di Senigallia, Osimo e S. msn.com
*Vallo di Diano, medico del 118 in servizio per 60 ore senza sosta durante le festività natalizie* Dal 23 al 25 dicembre, un medico del 118 è rimasto in servizio continuativo per ben 60 ore consecutive, senza possibilità di riposo, di rientrare a casa o anche solo - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.