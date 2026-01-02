Un medico di Jesi, 64 anni, già dirigente in un pronto soccorso marchigiano, è stato condannato dalla Corte dei conti a restituire oltre 28.000 euro. La somma deriva da compensi a gettone percepiti per turni nei pronto soccorso privati, non autorizzati e considerati illegittimi, nonostante il suo status di dipendente pubblico.

Un medico 64enne di Jesi (Ancona), già dirigente in un pronto soccorso marchigiano, è stato condannato dalla Corte dei conti a restituire oltre 28mila euro percepiti come compensi a gettone non autorizzati e illegittimi. L’uomo aveva svolto tra luglio 2022 e maggio 2023 ben 35 turni nei pronto soccorso di Senigallia, San Benedetto del Tronto e Osimo per conto di società private, percependo oltre mille euro a turno, ma senza alcuna autorizzazione. Secondo le regole attuali, infatti, un medico del servizio sanitario nazionale non può lavorare per strutture private convenzionate. E, in questo caso, secondo i giudici, non si tratterebbe di una dimenticanza. 🔗 Leggi su Open.online

Medico gettonista condannato a restituire 28mila euro di stipendi: faceva turni nei pronto soccorso privati, ma era un dipendente pubblico - Nel curriculum presentato alle società private, il medico aveva omesso di essere ancora nel Ssn, presentando un documento «volutamente incompleto e in malafede» ... open.online