Cinque giorni di controlli a Ivrea | denunciato un ladro sanzioni per 30mila euro ai titolari di due minimarket

La polizia di Stato di Ivrea ha intensificato i controlli negli ultimi cinque giorni. Durante le operazioni, hanno denunciato un uomo per un furto e multato i titolari di due minimarket per un totale di 30 mila euro. Gli agenti si sono concentrati soprattutto nelle zone più a rischio, rafforzando la presenza sul territorio per combattere illegalità e spaccio.

Dal 26 gennaio 2026 la polizia di Stato ha potenziato i servizi di intervento sul territorio della città di Ivrea finalizzati al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree considerate maggiormente a rischio, in particolare nella zona gravitante intorno alla stazione ferroviaria e al Movicentro. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane. L'attività, coordinata dal commissariato di pubblica sicurezza di Ivrea e Banchette, è stata supportata da equipaggi del reparto prevenzione crimine "Piemonte", per un intervento più incisivo, rapido e specializzato, con il supporto di unità cinofile dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Torino, e di personale della Polfer e della polizia locale.

