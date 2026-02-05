Cinque giorni di controlli a Ivrea | denunciato un ladro sanzioni per 30mila euro ai titolari di due minimarket

Da torinotoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Stato di Ivrea ha intensificato i controlli negli ultimi cinque giorni. Durante le operazioni, hanno denunciato un uomo per un furto e multato i titolari di due minimarket per un totale di 30 mila euro. Gli agenti si sono concentrati soprattutto nelle zone più a rischio, rafforzando la presenza sul territorio per combattere illegalità e spaccio.

Dal 26 gennaio 2026 la polizia di Stato ha potenziato i servizi di intervento sul territorio della città di Ivrea finalizzati al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree considerate maggiormente a rischio, in particolare nella zona gravitante intorno alla stazione ferroviaria e al Movicentro. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane. L’attività, coordinata dal commissariato di pubblica sicurezza di Ivrea e Banchette, è stata supportata da equipaggi del reparto prevenzione crimine “Piemonte”, per un intervento più incisivo, rapido e specializzato, con il supporto di unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Torino, e di personale della Polfer e della polizia locale.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ivrea Controlli

Pavia, controlli nelle sale da gioco: 6 titolari denunciati e 3 locali chiusi. Sanzioni per 150mila euro

Pavia si prepara a stringere i controlli nelle sale da gioco.

Controlli a tappeto ai negozi a Castel Volturno: elevati 30mila euro di multe ed emesse sette ordinanze di chiusura

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ivrea Controlli

Argomenti discussi: Rottamazione 5, no ai cinque giorni di tolleranza per il mancato pagamento della rata; Galleria: Cinque giorni di shakedown a Barcellona; Stezzano, la polizia chiude un bar del centro per cinque giorni; Controlli nel medio ponente: oltre 80 persone controllate, un locale sanzionato.

Controlli dei Carabinieri . Rinvenuti 5 panetti di hashish nei pressi di una panchinaControlli dei carabinieri: denunce e sequestri. Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Faenza hanno intensificato i controlli su tutto il territorio della Romagna Faentina, finalizzati ... ilrestodelcarlino.it

Controlli dei carabinieri. Gli arresti salgono a cinqueIl bilancio dell’operazione antidroga dei carabinieri sale a cinque arresti. Dopo i tre fermati dei giorni scorsi, i militari di... Il bilancio dell’operazione antidroga dei carabinieri sale a cinque ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.