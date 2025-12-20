Gravi irregolarità | chiuso un negozio sanzioni per oltre 30mila euro

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli serrati negli esercizi commerciali in vista delle festività natalizie. Nel pomeriggio del 18 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Brescia, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil), hanno effettuato blitz mirati nei negozi che vendono articoli natalizi e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

gravi irregolarit224 chiuso un negozio sanzioni per oltre 30mila euro

© Bresciatoday.it - Gravi irregolarità: chiuso un negozio, sanzioni per oltre 30mila euro

Leggi anche: Fondi, alcolici venduti senza autorizzazione e gravi irregolarità sul lavoro: chiuso un negozio

Leggi anche: Controlli Nas a Salerno, sanzioni per 30mila euro: chiuso un ristorante

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

gravi irregolarit224 chiuso negozioGravi irregolarità: chiuso un negozio, sanzioni per oltre 30mila euro - Inoltre, il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi ... bresciatoday.it

Brescia, negozio di articoli natalizi e “botti” chiuso per gravi violazioni della sicurezza sul lavoro - Maxi multa da 29mila euro e denuncia per il legale rappresentante di una rivendita di via Corsica. quibrescia.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.