Gravi irregolarità | chiuso un negozio sanzioni per oltre 30mila euro
Controlli serrati negli esercizi commerciali in vista delle festività natalizie. Nel pomeriggio del 18 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Brescia, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil), hanno effettuato blitz mirati nei negozi che vendono articoli natalizi e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
