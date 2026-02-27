Oggi a Nyon si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Il Bologna affronterà la Roma in un derby tutto italiano, mentre altre squadre europee sono state abbinate tra loro. La partita tra le due formazioni italiane si giocherà nei prossimi giorni, con date ancora da definire. La fase a eliminazione diretta si avvicina, portando grandi attese tra i tifosi.

Nyon, 27 febbraio 2026 – Sara derby italiano agli ottavi di finale di Europa League: Bologna-Roma. Dal 50% di possibilità della vigilia, al 100% immediato una volta tirata fuori la pallina dall’urna di Nyon, poco clemente, probabilmente per entrambe – che avrebbero sicuramente voluto evitare di incrociarsi così in “alto” nel tabellone -, sicuramente per il calcio italiano. Festa "Una vittoria per il popolo rossoblù" Sarà così Italiano contro Gasperini, rossoblù contro giallorossi. Andata al Dall’Ara il 12 marzo, ritorno il 19 all’Olimpico. Chi vince, approda ai quarti. "La Roma è una grandissima squadra, ci giocheremo questo derby italiano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sorteggio Europa League, derby agli ottavi: il Bologna pesca la Roma

Sorteggio Europa League, derby ottavi: il Bologna pesca la RomaNyon, 27 febbraio 2026 – Sara derby italiano agli ottavi di finale di Europa League: Bologna-Roma.

Sorteggio Europa League: il Bologna pesca la Roma negli Ottavi di FinaleNella consueta urna della Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti degli Ottavi di Finale di questa...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Europa League e Conference: come funziona il sorteggio, le date e dove vederlo in tv; Il tabellone dell'Europa League: i risultati dei playoff e i possibili incroci agli ottavi; Contro chi giocheranno Roma e Bologna agli ottavi? Guida al sorteggio; Sorteggi Europa League oggi con Roma e Bologna: orario e dove vederli in TV e diretta streaming.

Sorteggio Europa League: sarà derby italiano tra Roma e BolognaGiallorossi e rossoblù si sfideranno negli ottavi di finale: chi vince troverà una tra Aston Villa e Lille ai quarti di finale ... sportal.it

Europa League sorteggio diretta: Roma-Bologna, sarà derby italiano agli ottavi LIVEC'è il rischio derby per le due italiane, con una probabilità del 50%. Gasp in alternativa può trovarsi di fronte il Genk, Italiano invece il Friburgo di Grifo. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Sorteggio Europa League, sarà Roma-Bologna agli ottavi di finale. Andata al Dall'Ara il 12 marzo, ritorno il 19 all'Olimpico http://bit.ly/4kU4qq8 - facebook.com facebook

Europa League sorteggio diretta: #Roma e #Bologna, le avversarie degli ottavi di finale LIVE x.com