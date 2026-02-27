Sorteggio Europa League derby ottavi | il Bologna pesca la Roma

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League ha assegnato al Bologna l'incontro contro la Roma. La partita si giocherà in Italia e rappresenta un match diretto tra due squadre italiane. La manifestazione è stata organizzata a Nyon e si è conclusa con questa coppia di sfide. Entrambe le squadre si preparano ad affrontare questa fase della competizione.

Nyon, 27 febbraio 2026 – Sara derby italiano agli ottavi di finale di Europa League: Bologna-Roma. Dal 50% di possibilità della vigilia, al 100% immediato una volta tirata fuori la pallina dall'urna di Nyon, poco clemente, probabilmente per entrambe – che avrebbero sicuramente voluto evitare di incrociarsi così in "alto" nel tabellone -, sicuramente per il calcio italiano. Sarà così Italiano contro Gasperini, rossoblù contro giallorossi. Andata al Dall'Ara il 12 marzo, ritorno il 19 all'Olimpico. Chi vince, approda ai quarti. "La Roma è una grandissima squadra, ci giocheremo questo derby italiano sapendo che è sempre particolare affrontare...

Sorteggio Europa League: il Bologna pesca la Roma negli Ottavi di FinaleNella consueta urna della Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti degli Ottavi di Finale di questa...

Sorteggi Europa League: il Bologna pesca il Brann, ma agli ottavi c'è già il rischio derby con la RomaI rossoblu avranno il vantaggio di affrontare il match di ritorno in casa: i prossimi sorteggi sono in calendario il 27 febbraio La Roma, che con il...

