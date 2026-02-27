Conference League | tutti gli accoppiamenti del sorteggio Fiorentina contro Rakow

Nel pomeriggio a Nyon si sono svolti i sorteggi UEFA per gli ottavi di finale della Conference League 202526. Sono stati annunciati tutti gli accoppiamenti, tra cui quello della Fiorentina contro il Rakow. La squadra viola affronterà la formazione avversaria in una sfida diretta, mentre altri incontri vedranno confronti tra diverse compagini europee. I match si svolgeranno nelle prossime settimane.

Nel pomeriggio dedicato ai sorteggi UEFA a Nyon, è stato definito il quadro degli ottavi di finale della Conference League 202526 e l’avversaria della fiorentina è stata annunciata. Il tabellone stabilisce inoltre le date delle gare ad eliminazione diretta, fino alla finale in programma a Lipsia. La cerimonia ha definito non solo gli ottavi, con andata il 12 marzo e ritorno il 19 marzo, ma ha posto le basi per l’intero percorso fino alla finale, prevista per la 27 maggio 2026 al Leipzig Stadium di Lipsia. Per gli aggiornamenti in tempo reale, è disponibile la copertura live. La cornice di incontri prevede anche i quarti (andata 9 aprile, ritorno 16 aprile) e le semifinali (andata 30 aprile, ritorno 7 maggio), completando così il tabellone del torneo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Playoff Conference League, il sorteggio: l’avversaria della FiorentinaSorteggiati a Nyon, in Svizzera, gli accoppiamenti per i playoff di Conference League.

Temi più discussi: Sorteggio ottavi di finale, quarti e semifinali UEFA Conference League: dove si svolge, quando e chi vi partecipa?; Il calendario delle partite di Conference League; Contro chi giocherà la Fiorentina agli ottavi? Guida al sorteggio; Conference League, Fiorentina-Jagiellonia 0-2 dopo 45’: doppietta di Mazurek ?Stadio Franchi Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-conference-league-play-off-ritorno-fiorentina-jagiellonia-europ.

Europa Conference League 2025/26, ecco il tabellone completo!Ecco il tabellone completo dell'Europa Conference League 2025/26. Il sorteggio decreta il percorso della Fiorentina: si parte con il Rakow. generationsport.it

Un'altra polacca per i viola in Conference League #SkySport #Fiorentina #UECL #SkyUECL tinyurl.com/SorteggioUECL x.com

Oggi alle 14 il sorteggio di Conference League. Due le possibilità: Strasburgo o Rakow. Andata al Franchi il 12 marzo, ritorno in trasferta il 19. In caso di qualificazione, la #Fiorentina giocherebbe in casa il ritorno dei quarti di finale e di un’eventuale semifinale - facebook.com facebook