Sorteggio Europa League in diretta | Roma e Bologna chi affronteranno agli ottavi?

Il sorteggio UEFA degli ottavi di finale dell’Europa League 202526 si è svolto a Nyon e ha stabilito le coppie di incontri. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delle squadre qualificate, tra cui Roma e Bologna, che conoscono ora i loro avversari per questa fase del torneo. I match degli ottavi sono stati determinati in modo ufficiale e immediatamente comunicati alle squadre coinvolte.

Il sorteggio UEFA tenutosi a Nyon ha definito gli accoppiamenti degli ottavi di finale dell’Europa League 202526 e ha chiarito l’intero percorso verso la finale. Le squadre qualificate, tra cui Roma e Bologna, conosceranno di volta in volta i propri avversari e la successiva configurazione del tabellone fino all’epilogo previsto in primavera. Le fasi successive includono quarti, semifinali e la finale, fissata per il 20 maggio 2026 nello stadio Besiktas di Istanbul, in Turchia. Gli incontri degli ottavi prevedono l’andata il 12 marzo e il ritorno il 19 marzo. Il tabellone completo continua con i quarti (andata 9 aprile, ritorno 16 aprile) e le semifinali (andata 30 aprile, ritorno 7 maggio). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

