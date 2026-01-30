Europa League | Roma va agli ottavi Bologna ai playoff

La Roma ha conquistato il passaggio agli ottavi di Europa League dopo aver pareggiato 1-1 in casa del Panathinaikos nell’ultima giornata della fase a gironi. La squadra di Mourinho termina il girone al primo posto e si prepara alla prossima sfida.

La Roma ha pareggiato 1-1 in casa del Panathinaikos nell’ultima giornata della fase campionato dell’Europa League, accedendo così direttamente agli ottavi di finale. I giallorossi hanno raggiunto l’1-1 a 10 minuti dalla fine con Ziolkowski, in un match tutt’altro che facile. E partito malissimo, con l’espulsione di Mancini nei primi 14 minuti di partita. Il Bologna fa il suo, appena fuori dalle otto qualificate. Il Bologna batte 3-0 in trasferta il Maccabi Tel Aviv e accede ai playoff come testa di serie. A decidere la partita i gol di Rowe al 35?, Orsolini al 47? e Pobega al 94?. In classifica gli emiliani chiudono al decimo posto e dovranno giocare il playoff contro chi uscirà tra Dinamo Zagabria e Brann Bergen.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Roma Panathinaikos

La Roma ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale dell’Europa League, chiudendo la fase a metà classifica.

La Roma ottiene il pass agli ottavi di Europa League dopo un pareggio 1-1 ad Atene contro il Panathinaikos.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Panathinaikos

Argomenti discussi: Europa League. Roma vicina agli ottavi: 2-0 allo Stoccarda. Bologna ai playoff: 2-2 con il Celtic - Doppietta di Pisilli: Roma-Stoccarda 2-0. Giallorossi vicini agli ottavi; Europa League, pari punti per Bologna e Roma: chi va agli ottavi? Il regolamento e come funziona; Europa League, Roma agli ottavi se...: tutte le combinazioni; Europa League: tra obiettivo ottavi diretti e play-off, cosa serve a Roma e Bologna.

Roma e Bologna: i verdetti del girone di Europa League. Chi va agli ottavi? Chi va ai playoff? Possibile derby fra italiane agli ottaviEUROPA LEAGUE - Si è conclusa la fase a girone unico dell'edizione 2025-26 di Champions League. Vediamo insieme tutti i verdetti. eurosport.it

Panathinakos-Roma, Maccabi Tel Aciv-Bologna, Europa League e Genoa: le ultimissimeIl Bologna batte 2-0 in trasferta il Maccabi Tel Aviv ma non riesce a staccare il pass per gli ottavi di finale di Europa League : decimo in classifica al termine della Fase Campionato . corrieredellosport.it

In Europa League la Roma si è qualificata per gli ottavi di finale, il Bologna giocherà i playoff x.com

Europa League, Panathinaikos-Roma 1-1 e Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3 Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-europa-league-fase-girone-unico-giornata-8-roma-bologna-cronaca-testuale-diretta-risultati-classifica-8fdfb528-a - facebook.com facebook