Sorteggio playoff Europa League 2025 2026 | sarà Bologna-Brann Roma già agli ottavi

Questa mattina a Nyon si è svolto il sorteggio dei playoff di Europa League 20252026. Il Bologna affronterà il Brann nel prossimo turno, mentre la Roma è già qualificata agli ottavi di finale. La squadra emiliana ha ora un’ultima occasione per passare il turno e avvicinarsi alla fase a eliminazione diretta.

Si è svolto a Nyon il sorteggio dei playoff Champions League 20252026 che ha riguardato il Bologna, ma non la Roma, già qualificata agli ottavi di finale. I felsinei hanno ritrovato nuovamente i norvegesi del Brann, già affrontato nella fase a girone unico. La gara d’andata si terrà il 19 febbraio in Norvegia, mentre il ritorno il 26 febbraio a Bologna. In caso di passaggio agli ottavi, possibile incrocio con la Roma oppure con il Friburgo. SORTEGGIO PLAYOFF EUROPA LEAGUE 20252026: IL TABELLONE COMPLETO -LUDOGORETS-FERENCVAROS -DINAMO ZAGABRIA-GENK -CELTIC-STOCCARDA -BRANN-BOLOGNA -PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEN -PAOK-CELTA VIGO -FENERBACHE-NOTTINGAM FORREST -LILLE-STELLA ROSSA Sorteggio playoff Champions League 20252026: gli accoppiamenti delle italiane L'articolo Sorteggio playoff Europa League 20252026: sarà Bologna-Brann, Roma già agli ottavi proviene da PeriodicoDaily Sport. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Il Bologna affronterà il Brann nei playoff di Europa League.

